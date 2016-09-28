Намібія випередила Україну в глобальному рейтингу конкурентоспроможності

У рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Намібія посіла 84-е місце, а Україна – 85-е.

Серед найбільших проблем для бізнесу в Україні – корупція, інфляція, політична нестабільність, неефективна державна бюрократія, брак доступу до фінансування, нестабільність влади, рівень податків, повідомляє “Новое время” з посиланням на сайт World Economic Forum.

Якщо торік Україна мала 79 місце, то цьогоріч – аж 85. Нашими “сусідами” є Греція – 86-е місце, на 84-му місці – Намібія. Серед лідерів рейтингу Швейцарія, Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина. Росія зайняла в рейтингу 43-е місце, піднявшись за рік на два рядки.

Індекс глобальної конкурентоспроможності складається щорічно з 1979 року на основі відкритої інформації, а також з урахуванням думок декількох тисяч експертів з більш ніж 100 країн світу. Він включає 12 показників.