“Намалюй Миколая”: БФ “Покуття” оголосив конкурс дитячих малюнків

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” оголосив конкурс малюнків серед дітей, віком від трьох до 12-ти років. Конкурс приурочили до Дня святого Миколая.

Учасники конкурсу можуть намалювати Святого Миколая, а також додати свої побажання.

Авторів кращих робіт нагородять цінними призами.

Переможців визначатимуть у трьох вікових категоріях: від 3 до 6 років; від 7 до 9 років; від 10 до 12 років.

Результати конкурсу будуть оголошені 19 грудня.

Роботи юних митців можна надсилати з вказанням даних (ПІБ, вік, місце проживання і контактний номер телефону) до 16 грудня включно за адресою: м. Коломия, вул. С. Бандери, 53 (третій поверх) або на електронну скриньку фонду: mbf.pokyttia@gmail.com

Контактний номер телефону: 7-25-48.

Раніше БФ “Покуття” вже організовував конкурси малюнків до Великодня та Покрови.