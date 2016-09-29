Нагородами відзначили кращих освітян Прикарпаття. ФОТО

З нагоди професійного свята освітян – Дня працівника освіти України, в Івано-Франківській обласній філармонії відбулося вручення почесних нагород.

Привітати кращих серед кращих прийшли заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, перший заступник голови обласної ради Василь Гладій, керівники профільних підрозділів ОДА, працівники навчальних установ області, методисти, заслужені вчителі України, ветерани педагогічної праці, рідні та близькі освітян.

Вітаючи педагогів від імені голови облдержадміністрації Олега Гончарука, Ігор Пасічняк наголосив на важливості викладацької роботи та колосальних зусиллях, які потрібно докласти задля виховання свідомих громадян і просто людей з великої літери.

“Від праці українського вчителя залежить майбутнє нашої держави завтра, адже саме прийдешні покоління, які формуються в основному завдяки вчителям-наставникам, змінюватимуть та розбудовуватимуть Україну. Знаємо, що це нелегко, а часом і не завжди належно оцінено. Та попри негаразди, які панують сьогодні, хочеться побажати всім, хто причетний до викладацької справи, наснаги у подальшій роботі, вдячних учнів, здоров’я вам та вашим сім’ям, мирного неба над Україною”, – зазначив посадовець.

За вагомі внески в педагогічну науку, розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти, впровадження нових передових технологій у навчання і виховання учнів та студентів, досягнення високих результатів у праці та з нагоди Дня працівників освіти учителя екології Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради Петра Бундзяка та ректора Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романа Зуб’яка нагороджено відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради – медаллю “За заслуги перед Прикарпаттям” та грошовими преміями.

Окрім того, грамотами голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради і грошовими преміями нагороджено 37 кращих педагогів Івано-Франківської області.

Обласною педагогічною премією імені Мирослава Стельмаховича у номінації науковий і науково-педагогічний працівник відзначено завідувача кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Педагогічного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доктора педагогічних наук, професора Неллю Лисенко. Такою ж нагородою відзначено старшого викладача кафедри менеджменту та освітніх інновацій, завідувача лабораторії педагогічного досвіду та етнопедагогіки Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Галину Стрільчик. Також відбулися нагородження в номінації “керівник навчального закладу” та “педагогічний працівник”.