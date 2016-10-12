Начальника державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області звільнено

26 вересня керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації Валерій Крецул офіційно представив колективу виконуючого обов’язки начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області – в.о. Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області Руслана Гайду.

Проте 10 жовтня з’явився документ за підписом голови Держекоінспекції України Андрія Заїки, в якому йдеться про втрату чинності “Наказу про призначення Руслана Гайди керівником Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області”, пише “Фіртка”.

“Наказ Державної екологічної інспекції України про покладання виконання обов’язків виконуючого обов’язки начальника Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області на Гайду Р.Д. вважати таким, що втратив чинність“, – йдеться в документі.

До слова, призначення Руслана Гайди на посаду викликало обурення серед активістів, це назвали дерибаном чиновницького крісла.

Довідка:

Руслан Дмитрович Гайда народився 11 листопада 1967 року в м.Калуш Івано-Франківської області. Здобув дві повні вищі освіти, в тому числі юридичну, має досвід роботи на керівних посадах.

З 1997 році працював в «Івано-Франківському спиртогорілчаному об’єднанні» на різних посадах. З 2005 по 2010 рр. – гендиректор «Івано-Франківського спиртогорілчаного об’єднання».

У 2011 році став очолив КП «Івано-Франківськтепрокомуненерго», де працював до 2013 року.

З 2013 по 2015 роки – заступник міського голови з житлово-комунальних питань.

Освіта – спеціаліст з маркетингу («Галицька академія»), юрист (Львівський національний університет ім. Франка).