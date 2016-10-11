На закладення капсули під будівництво заводу Leoni 20 жовтня до Коломиї приїдуть два міністри України

На закладення капсули під будівництво заводу Leoni 20 жовтня до Коломиї приїдуть...

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, 20 жовтня в Коломиї відбудеться урочисте закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу Leoni.

У церемонії візьмуть участь два міністри – Міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Будівництво заводу планують завершити до червня 2017 року. Загальна площа становитиме 6300 м кв.

Сума інвестицій складає близько 15 млн. євро.

Зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 млн. євро, а на його устаткування – 8 млн. євро, інформує Фіртка.

У 2017 році планується набрати на роботу 800 людей, а до 2021 року – 8 000 чоловік.

Новий завод буде займатися виробництвом електричної проводки для автомобілів.

Людям обіцяють заробітну плату в розмірі 7 тис. нрн. При цьому частина співробітників буде навчатися в Стрию, на Львівщині, де подібне підприємство працює вже 12 років. Частина працівників поїде навчатися до Німеччини.