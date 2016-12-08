На Закарпатті зацвіли троянди посеред зими. ФОТОФАКТ

Біля Мукачева у замку Паланок зацвіли троянди.

Квіти розквітли поруч з скульптурою легендарного подружжя Ілони Зріні та Імре Текелі, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Mukachevo.net.

Троянди висадили весною цього року перед встановленням згаданої скульптури в нижньому дворі фортеці.

До слова, наступного року відзначатиметься 335 років з дня весілля, яке змінило хід історії на кількох континентах

Додамо також, що цвітіння серед зими – це вже своєрідна “фішка” Мукачева. До цього кілька років підряд серед зими по кілька разів цвіла сакура.