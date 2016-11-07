На Закарпатті різко піднімається рівень води у річках: є потерпілі

На Закарпатті різко піднімається рівень води у річках: затоплено десятки домогосподарств, водники передбачають підтоплення сільгоспугідь у деяких районах області та вихід води на ділянку міжнародної траси Київ – Чоп. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив кореспондент, пише Дзеркало Коломиї.

“Відучора підтоплено 30 домогосподарств у Перечинському районі. Їх підтоплено внаслідок захаращеності місцевих струмків та каналів. Рятувальники повідомляють про затоплення підвалів у Мукачевському районі. Вода у річках Закарпатської області різко підвищується. У річці Уж, у порівнянні з минулою добою, вода підвищилася візуально на 2 м. Такого підвищення чекають і на інших ділянках. Водники передбачають, що підтопить сільгоспугіддя та теплиці в Іршавському та Виноградівському районах. Також вода вийде на дороги, зокрема на ділянку міжнародної траси Київ – Чоп на відрізку між Ужгородом та Мукачевим. Зараз ситуація напружена”, – зазначив кореспондент.

Крім цього, за словами кореспондента, наразі надійшло перше повідомлення про потерпілих. “Кілька хвилин тому стало відомо, що є потерпілий внаслідок негоди. Через перезволоженість ґрунту впало дерево на трасу міжнародного значення Київ – Чоп. Дерево впало на автомобіль, який рухався, тож одну людину травмовано. Зараз вона перебуває у травматологічному відділенні“, – сказав кореспондент.

Також відомо, що зійшов селевий потік, внаслідок чого було перекрито частину дороги місцевого значення. Наразі рух по ній ускладнено.