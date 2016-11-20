На Закарпатті п’яний священик на BMW X5 проклинав патрульних: “Проклинаю тебе і 12 поколінь твоїх дітей”. ВІДЕО

На Закарпатті п’яний священик на BMW X5 проклинав патрульних: “Проклинаю тебе...

В Ужгороді священик на BMW X5 в нетверезому стані наклав на патрульних прокльон зі словами: “Проклинаю тебе і 12 поколінь твоїх дітей”.

Про це в YouTube повідомляє прес-служба Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева, передає “Дзеркало Коломиї”.

“15 листопада близько 4-ї години ранку екіпаж ужгородських патрульних зупинив автомобіль BMW X5 за порушення ПДР на вулиці Гагаріна.

Під час спілкування з водієм та перевірки документів один із пасажирів почав поводити себе агресивно, чіплявся за форменний одяг патрульних, заважаючи їх роботі, нецензурно висловлювався та спробував залишити місце події.

Полісмени швидко зреагували та перешкодили порушнику. Через невиконання законних вимог та злісну непокору патрульні змушені були застосувати до чоловіка кайданки. Водія та пасажира затримали. Обидва мали ознаки алкогольного сп’яніння”, – йдеться у повідомленні.

Нетверезий стан підтвердив і висновок лікаря. Вже в обласному наркодиспансері агресивний пасажир повідомив правоохоронцям, що є священиком.

У міськвідділі на чоловіків полісмени склали протоколи за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського та на водія адмінпротокол за кермування в стані алкогольного сп’яніння.

Рішення по справах ухвалить суд.

Як “Дзеркало Коломиї” повідомляло раніше, в Івано-Франківській області священика, який збив на смерть жінку, засудили до півтора року ув’язнення.

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