На Закарпатті пес 2 дні охороняв на колії поранену подругу, лягаючи під потяги, що їхали над нею. ФОТО+ВІДЕО

На Закарпатті пес 2 дні охороняв на колії поранену подругу, лягаючи під...

Два дні поспіль в селі Цеглівка (Тийглаш) на Ужгородщині можна було спостерігати, як на діючій залізничній колії лежали два собаки.

Як з’ясувалося, увесь цей час пес вірно охороняв і зігрівав свою травмовану потягом подругу, яка не могла пересуватися самотужки. При цьому, коли звучав сигнал поїзда, що наближався, пес лягав поруч з подругою, притискався до неї, обоє вкладали голови на землю і в такий спосіб перечікували, коли над ними проїдуть локомотив з вагонами, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Закарпаття онлайн.

І так два дні поспіль.

При цьому вірний охоронець навіть не підпускав до пораненої “коханої” сторонніх людей, вочевидь не довіряючи їм.

У неділю, 25 грудня, завдяки активістам громадської організації “Допоможи другу”, тварин все ж вдалося доправити до притулку.