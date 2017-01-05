На Закарпатті лавина зійшла на трасу державного значення

У четвер вранці близько 200 кв. м снігу зійшло на трасу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів біля с. Ділове на Рахівщині. Рух по одній смузі перекрито, рятувальники розчищають дорогу від снігу.

Про це повідомляє Укравтодор, пише Дзеркало Коломиї.

“На Закарпатті знову зійшла лавина – сьогодні 05.01.2017 р., близько 08-00 год. сталося сходження снігової лавини об’ємом 200 кв.м на автомобільну дорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, біля с. Ділове Рахівського р-ну. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснюється по іншій смузі. Шлях від снігу розчищає фронтальний навантажувач“, – йдеться в повідомленні.