На всеукраїнський Вертеп-фест запрошують колективи з Прикарпаття

Пастухи і волхви, чорти й янголи, депутати і “беркути”: 13-14 січня Харків наповнять персонажі традиційних і сучасних вертепів.

Подати заявку до участі в фестивалі можна до 15 грудня.

Фестивальний комітет забезпечує поселення і харчування учасників та покриває основну частину дорожніх витрат.

За словами координаторів, сьогодні до участі в фестивалі вже зареєструвалися близько 30 колективів із різних регіонів України. Всі вони різняться за форматом: дитячі й дорослі, традиційні й сучасні, музичні і драматичні.

“Вертеп завжди цікаво реагує на актуальні соціальні проблеми, – говорить співкоординатор проекту, директор БФ “Харків з тобою” Андрій Шейнін. – Дивіться, в традиційному народному вертепі, окрім героїв віфлеємської леѓенди та народних міфічних персонажів (коза, смерть, чорт, янголи…) діють солдати, шинкарі, мандрівні дяки… А за останні два роки в вертепах поселилися, наприклад, “беркути”, “хабарники” і мій улюблений персонаж – “Чірт” (озброєний “бімбою”). Їм протистоять сміливі студенти, військові і волонтери. Традиційний театр повертає собі важливу соціальну роль”.

Та, говорить Андрій, яким би не був формат вертепу, спільне у них одне: беззаперечна перемога добра над злом, світла над темрявою. “Це те, чого ми зараз усі потребуємо, – віри в перемогу добра. Тому і слоган нашого фестивалю – “За світло те, що темряву здолало”, – говорить координатор.

Організатори очікують, що глядачами фестивалю стане понад 10 тисяч харків’ян та гостей міста – завдяки великій кількості фестивальних майданчиків та подіям під відкритим небом.

Як розповіла співкоординаторка фестивалю Олена Рофе-Бекетова, 13 січня фестиваль почнеться з параду вертепів: дві яскраві колони рухатимуться назустріч одна одній від площ Конституції та Свободи. Далі вертепи гратимуть на кількох фестивальних майданчиках, список яких наразі уточнюється.

У другій половині дня в Театрально-концертному центрі ХНАТОБу вертепні колективи гратимуть для дітей-сиріт, дітей із особливими фізичними потребами, дітей переселенців, дітей волонтерів та військовослужбовців. Дитяча програма продовжиться наступного дня, 14 січня.

Окрім основних локацій, в обидва дні фестивалю вертепні колективи гратимуть на альтернативних майданчиках (близько 10-ти): в дитячих лікарнях, військових шпиталях та торговельно-розважальних центрах.

“Ми готові до запрошень від різноманітних інституцій, – говорить Олена Рофе-Бекетова. – Вертепи не вимагають особливої інфраструктури, оскільки є пересувними театрами, тож наші учасники радо зіграють свої вистави там, де їм будуть раді”.

Фестиваль є волонтерським і забезпечується за рахунок благодійних пожертв різних людей та організацій. Долучитися до фінансової підтримки проекту можна, зробивши благодійний внесок на рахунок БФ “Харків з тобою” з позначкою “На Вертеп-фест”:

р/р 26007052344899 ХарківГРУ ПриватБанк,

МФО 351533

або 5169330505456217 (Андрій Шейнін), ПриватБанк