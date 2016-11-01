На всеукраїнських змаганнях з робототехніки перемогла команда з Прикарпаття

На базі Національного університету “Львівська політехніка” відбулися Всеукраїнські змагання з перегонів автономних роботів.

Подібні змагання відбуваються не вперше. Але цьогоріч вони пройшли за сприяння Міністерства освіти і науки України й були присвячені 200-річчю Львівської політехніки, повідомляє IA ZIK.

Участь у змаганнях за Кубок Львівської політехніки взяли понад 20 команд з України та Республіки Білорусь.

Команди, що взяли участь у конкурсі, представили власні розробки роботів, які є повністю автономними технічними створіннями та керуються винятково власним штучним інтелектом.

Будь-яке зовнішнє дистанційне керування людиною заборонено. Ці створіння бачать обстановку навколо себе за допомогою різних пристроїв, сенсорів, відеокамер, самостійно її аналізують. Спеціалізовані мікропроцесори опрацьовують цю інформацію і видають команди на кермо і на ходові двигуни, з якою швидкістю їхати, коли і на який кут повернути. Змагання відбувалися за принципом звичайних автоперегонів: хто перший подолає встановлену кількість кіл – той і переміг.

У фіналі змагань фаворитами стали три команди – з Івано-Франківська, Львова та Одеси.

Перемогу і Кубок Львівської політехніки здобула команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у складі – доцента кафедри інформаційних технологій Миколи Козленка, студентів-другокурсників Максима Кура і Тимура Фараджева.

Друге місце посіла команда львівських політехніків. Третіми стали представники Одеського національного політехнічного університету.