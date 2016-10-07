“На власні очі бачив, як плити з дамби р. Прут використовували при будівництві будинку”, — Тимошенко

Нардеп від округу з центром у Коломиї Юрій Тимошенко подав ще в лютому запит до Коломийського відділу поліції про крадіжку плит з дамби р. Прут.

Також він повідомив, що з держбюджету на прохання Коломийської міськради виділено 20 мільйонів гривень на укріплення дамби.

Про це він написав у Фейсбук, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Шановні коломияни! Я довго мовчав, намагаючись вирішити справу без розголосу та нарікань на місцеву поліцію, але, на жаль, не вдалось добитись результату.

Я на власні очі бачив, як плити з дамби р. Прут використали при будівництві будинку № 17-а по вул. Антоненка-Давидовича. Я надсилав звернення ще в лютому місяці до Коломийського відділу поліції, на яке отримав відповідь, що справу зареєстровано та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань по ст. 185 “Крадіжка”. Після чого я більш як півроку терпляче чекав звістки по цій справі, та не дочекавшись, звернувся вже з проханням надати інформацію, щоб розуміти хоч на якому етапі ми зараз. Досудове розслідування проводиться слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській обл. капітаном поліції Фуфальком Т.М. Сьомий місяць триває розслідування, відколи я виклав усі факти. Потрібно лише зробити експертизу малесенької частини цього будинку десь в куті, навіть з зовнішнього боку, щоб переконатись що будинок стоїть на плитах, які за державні кошти були куплені для укріплення річки Прут!

Дорогі представники громадськості, ну не хочуть вони добросовісно виконувати свої обов’язки, самому мені, як бачу, не впоратись, тому прошу Вас втрутитись, об’єднайтесь, зверніться з вимогою про перевірку до місцевих органів влади, давайте “доб’ємо” вже цю справу та викриєм злочинців! В свою чергу я звернувся із депутатським запитом до Міністра внутрішніх справ А. Авакова, з проханням тримати на контролі дану справу.

Отримав також прохання з Коломийської міської ради про виділення 20 млн. грн. з Державного бюджету на укріплення дамби, тому що місто під загрозою затоплення. Згідний, так і є, цю проблему потрібно вирішити, але при цьому ми повинні забезпечити цільове використання як цих коштів, так і коштів, що були виділені на ці потреби раніше!”, – написав Юрій Тимошенко.