На Вінниччині у ДТП постраждало 11 мешканців Франківщини. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 8 жовтня, неподалік села Митків Гайсинського району, що на Вінниччині, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса та військового тягача. Внаслідок аварії постраждали 11 мешканців Івано-Франківської області віком від 49 до 61 року.

Подія сталася приблизно о 6.30 год. на трасі “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка” біля повороту на с. Митків Гайсинського району. За попередньою інформацією, встановленою в ході огляду місця пригоди, 49-річний водій, керуючи автобусом “Мерседес”, допустив зіткнення з військовим тягачем “МАЗ 357”, який стояв на узбіччі дороги, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

Пасажирський автобус, в якому на момент автопригоди перебувало 27 осіб: 2 водії та 25 пасажирів, направлявся з м. Івано-Франківська до м. Умані. Внаслідок аварії 11 осіб віком від 49 до 61 років, мешканці Івано-Франківської області, з отриманими травмами різного ступеню доставлені до Гайсинської районної лікарні. Шестеро осіб, серед яких два водії 49 та 54 років, а також чотири пасажирки, віком 54, 59 та 61 років, були госпіталізовані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Тривають слідчі дії.