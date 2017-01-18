На Верховинщині жорстоко вбили 81-річну жінку

Вбивство в селі Бережниця Верховинського району: тіло матері знайшла донька.

17 січня о 10.30 в чергову частину Нацполіції у Верховині надійшло повідомлення від мешканки районного центру. Жінка розповіла, що навідалася до матері в її хату у присілку Устя під Бережницею і виявила її тіло з ознаками насильницької смерті, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУ Нацполіції області.

Убита – 1935 року народження, вдова. На голові жінки були численні синці, на животі – колото-різана рана.

На місці злочину працювали слідчі з ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, тривають слідчі дії та експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Особу злочинця (чи злочинців) поки не встановлено.