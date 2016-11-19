На трасі Івано-Франківськ — Львів сталася жахлива ДТП. Одна людина загинула. ФОТО

На трасі Івано-Франківськ — Львів сталася жахлива ДТП. Одна людина загинула. ФОТО

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу Бібрки на Львівщині.

Про це повідомила у Фейсбук волонтерка Аулісі Котик, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Don Yapon

“Водії!!! Будьте максимально обережні! Дороги страшні. Щойно на трасі біля Бібрки на наших очах сталася жахлива ДТП. Добре, що Сергій Мороз (військовий капелан “Госпітальєрів”) моментально зорієнтувався і перший почав надавати допомогу, ще до приізду швидкої і МНС. Невдовзі прибула допомога, але з 4 пасажирів авто один “200” на місці. Решта постраждалих з різного ступеня важкості травмами госпіталізовано. “Госпітальєри” зробили свою роботу, можем їхати далі”, – спокійно сказав Сергій. Будьте обережені за кермом!” – йдеться у повідомленні.

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