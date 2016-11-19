На трасі Івано-Франківськ — Львів сталася жахлива ДТП. Одна людина загинула. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу Бібрки на Львівщині.

Про це повідомила у Фейсбук волонтерка Аулісі Котик, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

“Водії!!! Будьте максимально обережні! Дороги страшні. Щойно на трасі біля Бібрки на наших очах сталася жахлива ДТП. Добре, що Сергій Мороз (військовий капелан “Госпітальєрів”) моментально зорієнтувався і перший почав надавати допомогу, ще до приізду швидкої і МНС. Невдовзі прибула допомога, але з 4 пасажирів авто один “200” на місці. Решта постраждалих з різного ступеня важкості травмами госпіталізовано. “Госпітальєри” зробили свою роботу, можем їхати далі”, – спокійно сказав Сергій. Будьте обережені за кермом!” – йдеться у повідомленні.