На території Нацпарку в Яремчі прокурори отримали землю за підробленими документами

У мальовничій Ямні, яка є присілком Яремчі, ділянки на території Карпатського національного парку за підробленими документами отримали працівники прокуратури та їхні родичі.

Про це сьогодні повідомили на прес-конференції представників “Асоціації учасників та ветеранів АТО” в Івано-Франківську, передає ГК.

Як зазначив член правління обласної Асоціації ветеранів та учасників АТО, член робочої групи з перевірки доброчесності прокуратури Юрій Качак, ще 27 лютого 2012 року відбувалася комплексна перевірка за участю державного інспектора з контролю за використанням земель. У присілку Ямна Яремчанської міської ради було виявлено чотири об’єкти незавершеного будівництва.

Яремчанська міськрада дала відповідь на запит Асоціації, що ділянка належить шістьом людям. Серед них:

Марчук Василь Васильович – прокурор Надвірнянського району,

Перчиць Любомир Зіновійович – начальник відділу обласної прокуратури,

Янко Галина Михайлівна – дружина тодішнього прокурора Івано-Франківська (тепер працює в Луганській прокуратурі).

При відведенні землі було допущено ряд порушень: ці ділянки розташовані на території Карпатського національного парку, тож про надання у приватну власність не могло бути й мови.

Але керівники нацпарку вказали неправильні межі й підробили документи, щоб приховати факт злочину.

“Якщо ми відкинемо працівників прокуратури, там були задіяні багато осіб, завдяки яким це стало можливим”, – зазначив Юрій Качак.

Отримавши від КНПП довідку, що ділянки не входять у межі парку, Яремчанська міська рада дала дозволи на будівництво.