На Снятинщині збудували потужну сонячну електростанцію. ФОТО

Станція побудована на земельній ділянці площею 8 га і складається з 15872 полікристалічних фотомодулів з метою генерації електроенергії в мережу, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Будівництво станції виконувалося із залученням Дніпропетровської ТОВ “Солар Стальконструкція”.

“Зелена” річна генерація цієї станції становить 4 200 000 кВт*годин, що дозволить скоротити кількість шкідливих викидів СО2 в атмосферу на 2154 тонни на рік.

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