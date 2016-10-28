На Січових Стрільців водій маршрутки збив велосипедиста — постраждалий втік з лікарні

Сьогодні у Коломиї на вулиці Січових Стрільців водій автобуса збив велосипеда.

Як повідомили “Дзеркалу Коломиї” в ДАІ, велосипедист рухався в попутному напрямку з автобусом.

Перед автобусом велосипедист раптово змінив напрямок руху та виїхав на центральну частину дороги. Внаслідок чого водій зачепив передньою частиною автобуса велосипедиста, якого в стані алкогольного сп’яніння з легкими тілесними ушкодженнями доставили в Коломийську ЦРЛ.

Там йому надали першу медичну допомогу, після чого він втік з лікарні.

По даному факту проводиться перевірка.

Фото: Ivan Volodumurovich