На сесії облради нагородили 20-х добровольців АТО з Прикарпаття. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні розпочалась чергова 11-та сесія Івано-Франківської обласної ради.

У залі присутні 70 депутатів із 84 обраних, передає кореспондент Фіртки.

Розпочали роботу депутати із нагородження прикарпатських бійців-добровольців АТО. Зокрема, вручили посвідчення й добровольцеві АТО, екс-голові “Правого Сектору” на Прикарпатті Василю Абраміву.

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Василь Абрамів анонсував, що на наступну сесію облради прийдуть з пропозицією про визнання добровольців на державному рівні. Крім того, планують прийти до депутатів з пропозицією звернення до ВР щодо прийняття закону про добровольчу службу.

Посвідчення вручали й жінкам. Більшість нагороджених – представники “Правого сектору” та батальйону “Карпатська Січ”.

