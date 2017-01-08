На Різдво у зоні АТО поранено шестеро українських військовослужбовців

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, шестеро отримали поранення.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє прес-центр РНБО.

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, шестеро отримали поранення. Це сталося у двох “гарячих точках” – троє вояків були поранені біля Троїцького під час ворожого мінометного обстрілу, ще троє – внаслідок провокацій поблизу Кримського. Вони вже перебувають в лікарнях, де їм надається кваліфікована медична допомога”, – зазначив він.