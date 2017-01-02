На Різдво синоптики прогнозують 20-градусні морози

В Україні на поточному тижні прогнозуються невеликі коливання температури, однак вже 6 січня в країну може увірватися арктична повітряна маса.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила народний синоптик Наталія Діденко, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ”Вікна”.

За її словами з 6-го січня, на Святвечір в Україну може увірватися арктична повітряна маса та потрусить сніжок на півночі, заході, а також у південній частині України.

”Мінус 20 градусів також дуже ймовірні … Швидше за все, “двадцятки” торкнуться захід, а вже потім, 8-9 січня, і північні області. Саме 6 січня потрусить сніжок на півночі, заході, а також в південній частині України. В Києві ситуація така ж”, — написала синоптик.