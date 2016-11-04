На ремонт доріг Прикарпаття додатково виділено 20 мільйонів гривень

На ремонт доріг Івано-Франківщини за рік витратили більше мільярда гривень. Про це сьогодні, на прес-конференції повідомив начальник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак.
“Ми – одна з перших областей в Україні, що розпочала ремонт доріг. Наразі ми вже завершуємо всі роботи. Залишилась невелика ділянка дороги Р-24 у Верховині, а також на кілька днів ще маємо роботи по дорозі Н-10 Стрий-Мамалига. Таким чином, поточні та середні ремонти будуть завершені. “Укравтодор” виділяє нам ще 20 млн гривень, і ми сподіваємось у ближчі 10 днів виконати ще додаткові роботи по цих дорогах”, – сказав Василь Буджак.
Він привів деякі цифри. За словами Василя Буджака, обсяг робіт, виконаних у 2016 році – найбільший за останню чверть століття, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.
“Це роботи на понад мільярд гривень в області – такого ще не було, в минулому році це був 841 мільйон – а цього року це приблизно 1100-1200 мільйонів. Це з різних джерел фінансування, в основному – держбюджет. 481 мільйон на середній ремонт, 90 млн дав фонд регіонального розвитку, 220 млн – кредитні кошти, також виділялись кошти з місцевих, сільких, районних бюджетів”, – пояснив начальник обласної САД.