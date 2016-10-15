На реабілітацію “майданівця” та пораненого учасника АТО з Прикарпаття потрібно зібрати 6000 євро. ФОТО+РЕКВІЗИТИ

Олег Івахнюк служив у лавах батальйону “Донбас” і 18 липня 2014 року був поранений під Попасним Луганської області, інформують Вікна .

Для подальшої реабілітації калушанина Олега Івахнюка на наступних три місяці в Іспанії потрібно 6000 євро.

4 липня Олега привезли в Харківський військовий госпіталь і зробили першу операцію. З того часу почалася довга боротьба за життя — параліч нижньої частини тіла, інфекція, яка потрапила в спинний мозок, понад 20 операцій.

Останні місяці Олег знаходиться на лікуванні в Іспанії, де нарешті вдалося впоратися з інфекцією, яка не давала можливість зробити важливу операцію по установці імпланта на місце, де після поранення не було кістки. Реабілітація проходить успішно, є шанс, що Олег зможе ходити.

Олег нещодавно зміг стояти на правій нозі впродовж 45 хвилин, але його при цьому підтримував спеціальний апарат. Позитивним зрушенням є наразі те, що хлопець вже може згинати праву ногу, а з лівою і далі справи кепські. Вона на 8 см коротша і викривлена. аступного року Олегу планують ставити імплантант.

Бюджет для завершення реабілітації становить 6000 євро на три місяці, інформує у соцмережі Юрій Курбушко.

Карта Приватбанка 4149 4978 0992 1416 (Івахнюк Олег Петрович).