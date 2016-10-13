На програми розвитку лісового господарства на Прикарпатті спрямують понад три мільйони гривень

Сьогодні, 13 жовтня комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків розглянули проект рішення обласної ради “Про затвердження обласної цільової програми розвитку лісового господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки”.

Мова йде про фінансування 3178,67 млн грн., інформує Фіртка.

Втім, як зауважив заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Олійник, програма з обласного бюджету фінансується тільки частково.

Левову частку фінансування складатимуть інші джерела та державний бюджет.

Серед очікувань виконання програми: поліпшення стану та якісного складу лісів, запровадження нових природозберігаючих технологій проведення заготівель, збільшення обсягу заготівлі деревини з використанням природозберігаючих технологій.

Проголосувавши члени комісії винесли затвердження даної програми на наступну сесію обласної ради.