На Прикарпаття передали мощі св. Пантелеймона

Перед початком Синоду Єпископів УГКЦ, владика Іриней Білик, Канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре, з благословення Митрополита і Архієпископа Івано-Франківської Митрополії УГКЦ Володимира (Війтишина) та на прохання настоятеля храму о. Ігора Пришляка прибув до храму Святого Духа в м. Калуші, щоб передати довгоочікувану Святу реліквію — мощі Святого великомученика і цілителя Пантелеймона для привселюдного почитання та отримання обильних ласк і потрібних благодатей Божих за його заступництвом.

Святого Пантелеймона дуже почитають і в честь нього побудовано багато храмів в Україні. Він був лікарем за фахом, але став відомим як великий цілитель, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської архієпархії.

Святий походив із поганської родини, що проживала в Нікомидії (сьогоднішнє м.Ізміт, Туреччина) у Малій Азії. До Христової віри його навернув і охрестив св. Єрмолай.

Пантелеймон відзначався великим милосердям до вбогих, яких лікував безкоштовно, часто чудесним способом. Оскаржений своїми колегами-лікарями перед імператором Діоклетіаном у тому, що він проповідує Христову віру, Пантелеймон загинув мученицькою смертю 305 року. Свята голова Пантелеймона зберігається в Пантелеймоновому монастирі на Афоні.

Великомученик Пантелеймон вшановується в Східній Церкві як грізний святий, покровитель воїнів, що розкриває його перше ім’я — Пантолеон, що означає “лев у всьому”. Друге ім’я дане при хрещенні — Пантелеймон, тобто “всемилостивий”, розкриває великомученика як цілителя.

У західних християн він вважається покровителем лікарів. Зв’язок цих двох заступництв святого добре видно з того, що воїни, які частіше за інших отримують рани, більше за інших мають потребу в лікарях-цілителях. Саме тому християни, які ведуть боротьбу духовну і фізичну, вдаються до нього з проханням зцілення.

”Необхідно завдячувати старанням ревної парафіянки цього храму п. Галини, що ця духовна і історична подія для цього храму стала можливою. А прибуття святого Пантелеймона стало можливим супроводом добродія п. Василя Скиби”, — УГКЦ.