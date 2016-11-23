На Прикарпаття наближається грип, а вакцини ще немає. ВІДЕО

Пік захворюваності лікарі прогнозують на грудень. В Україні циркулюватимуть одразу три штами грипу: “Каліфорнія”, “Гонконг” та “Брісбен”.

У зоні ризику: літні люди, вагітні та із супутніми захворюваннями, йдеться в сюжеті “Вежі“.

Уникати великого скупчення людей, частіше мити руки, робити вологе прибирання та якісно харчуватися. Усе це допоможе уникнути захворювання. Втім, найефективнішою профілактикою грипу терапевти називають вакцинацію.

Втім, наразі роздобути вакцину від грипу не так-то й просто. У широкому доступі її немає. Очікують вакцину, зокрема, в Обласному аптечному складі.

Прикарпатці до вакцини від грипу ставляться з пересторогою. Одні відверто зізнаються, щеплення робити не збираються, інші – ще в роздумах. А дехто має намір вберегтися від хвороби так званими народними «ліками».

Вакцину від грипу можна буде придбати в аптеках. ЇЇ вартість – орієнтовно 150 гривень. Брати вакцину необхідно разом із холодовим елементом, наголошують медики та чеком. А перед щепленням лікарю необхідно зізнатися про наявні алергії, або зробити пробу.