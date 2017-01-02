На Прикарпаття на ротацію прибув ще один батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. ФОТО

На Прикарпаття на ротацію прибув ще один батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади....

До місця постійної дислокації прибув ще один батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Воїни виконували бойові завдання в зоні проведення АТО, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу 10-ї ОГШБ.

Урочиста зустріч військовослужбовців батальйону відбулася на залізничному вокзалі смт. Делятин під музику військового оркестру.

Потяг із героями зустрічали командування бригади, представники духовенства, органів влади. Найбільше враження справив виступ вихованців Делятинского навчально-виховного комплексу, які, попри холодну погоду, розповідали вірші та колядки. Командиру батальйону вручили коровай з сіллю.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців. Усі присутні звертались до бійців зі словами подяки за героїзм та мужність, за те, що з честю і гідністю виконали свій обов’язок та привітали бійців із новорічно-різдвяними святами, побажали міцного здоров’я, миру і Божої ласки.