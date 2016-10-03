На Прикарпаття із зони АТО повернувся загін прикарпатських поліцейських. ФОТО

На Прикарпаття повернувся загін поліціянтів, які два місяці забезпечували правопорядок у Маріуполі та його околицях.

Заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції Василь Віконський подякував бійцям загону та командирові майору поліції Всеволоду Андрусіву за віддану службу та вручив їм грамоти, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

На бійців чекає довгоочікувана 10-денна відпустка.

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