На Прикарпаття із зони АТО повернулися добровольці. ФОТО

Вчора на Прикарпаття після двомісячного відрядження повернулися бійці батальйону “Івано-Франківськ”. Кожен з них вже ніс службу в зоні АТО від п’яти до тринадцяти разів.

Як зазначив командир батальйону Микола Івоняк, за час спільних поїздок до Маріуполя підлеглі згуртувалися, навчилися розуміти один одного, як мовиться, з півслова, пише Фіртка.

Бойовий досвід та дисципліна добре позначилися на результатах відрядження. Приміром, за ці два місяці прикарпатські поліцейські затримали у прифронтовому місті та його околицях понад 80 осіб, підозрюваних у вчиненні різноманітних злочинів.

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Бійців батальйону, які приїхали додому, зі щасливим поверненням привітав заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Василь Віконський. Він від імені керівництва поліції Прикарпаття висловив щиру подяку за сумлінну службу на сході України та вручив бійцям грамоти та відзнаки. Тепер усі правоохоронці, які повернулися з тривалого відрядження, матимуть десятиденну відпустку.