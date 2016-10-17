На Прикарпатті звільнилося більше половини суддів

Понад половина суддів звільнилися на Франківщині. Найскладніша ситуація в Яремчанському міському суді – там не залишилось жодного судді.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала список судів, в яких кількість суддів, що не здійснюють правосуддя (у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень, досягненням суддею 65-річного віку та з нескладенням присяги судді) складає 50% і більше відсотків, станом на 12.10.2016, повідомляє Дзеркало Коломиї.
|№ з/п
|Найменування суду
|Штатна чисельність суддів
|Фактична чисельність суддів
|Загальна кількість вакантних посад суддів
|Кіл-ть суддів що мають право здійснювати правосуддя
|Відсоток непрацюючих суддів, %
|1
|Яремчанський міський суд
|3
|0
|3
|0
|100
|2
|Снятинський районний суд
|4
|3
|1
|1
|75
|3
|Тлумацький районний суд
|4
|2
|2
|1
|75
|4
|Верховинський районний суд
|3
|2
|1
|1
|67
|5
|Івано-Франківський окружний адміністративний суд
|22
|20
|2
|10
|55
|6
|Богородчанський районний суд
|4
|4
|0
|2
|50
|7
|Городенківський районний суд
|4
|3
|1
|2
|50
|8
|Тисменицький районний суд
|4
|3
|1
|2
|50
Читайте також: Судді масово звільняються і йдуть на пенсію через можливу люстрацію на Прикарпатті