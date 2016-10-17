На Прикарпатті звільнилося більше половини суддів

На Прикарпатті звільнилося більше половини суддів

0
Поділитися

Понад половина суддів звільнилися на Франківщині. Найскладніша ситуація в Яремчанському міському суді – там не залишилось жодного судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала список судів, в яких кількість суддів, що не здійснюють правосуддя (у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень, досягненням суддею 65-річного віку та з нескладенням присяги судді) складає 50% і більше відсотків, станом на 12.10.2016, повідомляє Дзеркало Коломиї.

№ з/пНайменування судуШтатна чисельність суддівФактична чисельність суддівЗагальна кількість вакантних посад суддівКіл-ть суддів що мають право здійснювати правосуддяВідсоток непрацюючих суддів, %
1Яремчанський міський суд3030100
2Снятинський районний суд431175
3Тлумацький районний суд422175
4Верховинський районний суд321167
5Івано-Франківський окружний адміністративний суд222021055
6Богородчанський районний суд440250
7Городенківський районний суд431250
8Тисменицький районний суд431250

Читайте також: Судді масово звільняються і йдуть на пенсію через можливу люстрацію на Прикарпатті

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів