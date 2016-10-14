На Прикарпатті зніматимуть мюзикл “Гуцулка Ксеня”

Колегія Міністерства культури України 11 жовтня затвердила нову редакцію Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, включивши до неї переможців 9 конкурсного відбору Держкіно.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Серд цих фільмів і мюзикл “Гуцулка Ксеня“, який зніматимуть на Прикарпатті.

Фільм-мюзикл буде зніматися за мотивами оперети Ярослава Барнича “Гуцулка Ксеня”. До слова, автор народився поблизу Коломиї, у селі Балинці.

За сюжетом, до Ворохти у 1939 році приїжджають із США українські емігранти, для того щоб знайти молодому хлопцю наречену в Карпатах.

Дід заповідав йому мільйон доларів, але з умовою, що він повинен собі знайти на історичній батьківщині «свідому українку».

У фільмі мають зіграти Катерина Молчанова та «Dakh Daughters». Режисер обіцяє «модерну мелодраму у стилі українського танго».