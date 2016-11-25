На Прикарпатті зник 14-річний хлопчик. ФОТО

Вчора, 24 листопада, до Снятинського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки села Стецева Снятинського району про зникнення її неповнолітнього сина.

14-річний Василь Швернюк 23 листопада вийшов з дому і місцезнаходження його на даний час невідоме, повідомили в поліції.

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Зниклий був одягнений у куртку темно-синього кольору з червоними вставками, чорні спортивні штани з білими вставками, шапку чорного кольору та кросівки.

Востаннє хлопця бачили 24 листопада на автобусній зупинці в селі Стецева.

У разі отримання інформації про місце перебування дитини просимо повідомити за тел.: 0963277024, 0969564237 або 102.