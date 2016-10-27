На Прикарпатті зірвали один з найбільших в історії джекпотів лотереї “Спортпрогноз”

У середу стало відомо про виграш одного з найбільших джекпотів лотереї “Спортпрогноз” за всю її історію.

380 000 гривень дісталися гравцеві, який зміг правильно вгадати результат 12 футбольних матчів, які були призначені на тираж №595. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”.

Наразі відомо, що виграшна ставка була зроблена 18 жовтня у Івано-Франківську в магазині “Спортліга”, за адресою вул.Володимира Великого, 7.

“Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ щиро вітає переможця та з нетерпінням очікує на нього у найближчому представництві для оформлення виграшу”, — зазначили “УНН” в “М.С.Л.”.

Крім того, зауважили, що цей виграш став 18-м джекпотом, який вдалося виграти футбольним знавцям у 2016 році. У грошовому еквіваленті всі 18 головних призів становлять 3 000 000 гривень.

До речі, найбільший джек-пот за всю історію лотереї „Спортпрогноз“ розміром у 400 000 гривень було виграно у 2012 році двома гравцями, які розділили цей приз між собою порівну.

Нагадаємо, „Спортпрогноз“ — це єдина лотерея, у якій частота зривів джекпоту найбільша в Україні. Стартовий джекпот лотереї у наступному тиражі становитиме 100 000 гривень”, — наголосили в “М.С.Л.”.