На Прикарпатті жінці на голову впала брила снігу. ВІДЕО

Вже за дві доби після снігопаду, крім ожеледиці та снігових кучугур під ногами, перед мешканцями Прикарпаття постала ще одна проблема – бурульки та брили снігу на дахах, що звисають над головами.

Вчора прикрий випадок стався у Франківську – у самому середмісті перехожій на голову впала груда снігу. На щастя, жінка не зазнала травм, але брила пошкодила навіть вивіску, йдеться у сюжеті ТРК “3 студія”.

Директор Міської інвестиційної управляючої компанії Мирон Джус зазначив, що давно цікавився, як у світі борються з бурульками, але єдиного ефективного методу немає. Підігрів водостічних труб – не дуже популярний метод, оскільки це надто дорого і платити за таке задоволення доведеться мешканцям будинку. Найпоширеніший метод в Україні, і на Прикарпатті зокрема, – збивання льоду за допомогою вишок.

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