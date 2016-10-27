На Прикарпатті жінка з сокирою накинулася на працівника військкомату. ВІДЕО

На території Болехівської міської ради жінка з сокирою в руках та нецензурною лайкою намагалась випровадити працівників військового комісаріату, аби ті не змогли вручити повістку її синові.

Сам призовник у цей момент закрився у власному авто. Під час інциденту ніхто не постраждав.

У Долинському об’єднаному військовому комісаріаті зізнаються, що виконувати свій обов’язок перед державою готові далеко не всі молодики.

Віталій Дубляник, заступник військового комісара Долинського ОМВК, розповів, що інколи батьки ховають призовників, а інколи – собак натравлюють на працівників військкомату.

Очевидно, жінка хотіла налякати працівників військкомату, адже думала, що сина забирають в АТО. Натомість у військкоматі спростовують цю інформацію і наголошують, що строковиків у зону АТО не відправляють. Детальніше у сюжеті РАІ.