На Прикарпатті згорів готельно-відпочинковий комплекс. ФОТО

17 січня о 02:15 виникла пожежа в готельно-відпочинковому комплексі “Бистриця” в селі Раковець Богородчанського району.

Для гасіння пожежі залучили 53 пожежників та 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.



О 05:40 пожежу локалізували, а о 07:38 – ліквідували.

Площа пожежі складає 700 метрів квадратних. Потерпілих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється, повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

У “Бистриці”, на жаль, поки відмовляються щось коментувати.