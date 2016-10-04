На Прикарпатті затриманому в СІЗО намагалися передати наркотики

31-річний іванофранківець під час передачі продуктів харчування 50-річному затриманому намагався передати пакет з порошкоподібним наркотичним засобом, який сховав у шві штанів.

Працівники слідчого ізолятора при ретельній перевірці передачі виявили у шві джинсових штанів паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, схожою на «Амфетамін», пише Фіртка з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Вилучене направлено на експертизу. Проводиться перевірка.

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