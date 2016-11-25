На Прикарпатті затримали водія та неповнолітнього пасажира зі зброєю та наркотиками. ФОТО

24 листопада небайдужі мешканці Івано-Франківська зателефонували на 102 та розповіли, що на розі вулиць Національної Гварції-Чорновола стоїть підозрілий автомобіль BMW – поведінка його водія не відповідає обстановці.
Патрульні під’їхали до автомобіля, який стояв припаркований з увімкненим двигуном, та підійшли поспілкуватися з водієм. На запитання поліціянтів, чи має чоловік зброю, той відповів ствердно. При поверхневій перевірці водія патрульні вилучили у нього предмет, схожий на пістолет.
17-річний пасажир BMW мав при собі сумку, тому, на підставі статті 34 ЗУ “Про Національну полоцію” провели поверхневу перевірку. У сумці юнак мав поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.
Коли на місце приїхала слідчо-оперативна група, то під час обшуку в автомобілі правоохоронці вияивли три згортки фольги з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Під кермом автомобіля лежав один пакетик з речовиною схожою на канабіс, а під сидінням – ще один.
Крім того, а автомобілі, яким керував 28-річний мешканець Івано-Франківська, поліціянти виявили електронну вагу з залишками порошкоподібної речовини, чеки з ломбарду про здачу ювелірних виробів та три вимкнених телефони різних марок. Всі обставини справи тепер з’ясовують слідчі.