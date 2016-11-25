На Прикарпатті затримали водія та неповнолітнього пасажира зі зброєю та наркотиками. ФОТО

24 листопада небайдужі мешканці Івано-Франківська зателефонували на 102 та розповіли, що на розі вулиць Національної Гварції-Чорновола стоїть підозрілий автомобіль BMW – поведінка його водія не відповідає обстановці.



Патрульні під’їхали до автомобіля, який стояв припаркований з увімкненим двигуном, та підійшли поспілкуватися з водієм. На запитання поліціянтів, чи має чоловік зброю, той відповів ствердно. При поверхневій перевірці водія патрульні вилучили у нього предмет, схожий на пістолет.