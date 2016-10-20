На Прикарпатті затримали угруповання квартирних крадіїв з Грузії. ФОТО

19 жовтня опівдні у поліцію повідомили, що в житловому будинку в м. Бурштин в одній із квартир відчинені двері.

Виїздом на місце події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що зловмисники проникли до помешкання шляхом злому серцевини замка вхідних дверей та викрали 250 доларів США, два золоті ланцюжки, кулон, обручку та жіночий перстень, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як прокоментував цю подію заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області полковник поліції Ігор Баб’юк: “Одразу після вчинення злочину було організовано групу затримання. Під час переслідування були зупинені та затримані підозрювані особи. При них виявлені речові докази,викрадені з цієї квартири. Цікаво що злочинці, окрім викрадення коштовних речей, полюбляли парфуми як жіночі так і чоловічі, чим характерні злочини причетності до крадіжок саме кавказців.Продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо причетності цих громадян до інших таких злочинів”.

Правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні вказаної квартирної крадіжки в порядку ст.208 КПК України. Це чотири громадяни Грузії 1965, 1970, 1977, 1979 років народження. Вирішується питання про оголошення підозри вказаним особам та обрання міри запобіжного заходу.

Розпочато досудове розслідування за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.