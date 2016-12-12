На Прикарпатті затримали підозрюваних у квартирних крадіжках. ФОТО

Інспектори патрульної поліції Івано-Франківська спільно з оперативними працівниками міського відділу поліції затримали групу осіб, яких підозрюють у серії крадіжок на території Івано-Франківська.
9 грудня затримані підозрювані виїхали з орендованої квартири на вулиці Хіміків, а вже на Тролейбусній екіпаж патрульної поліції спільно з оперативниками заблокували автомобіль Subaru Forester та затримали водія і пасажирів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Франківська.
Двоє затриманих – мешканці Львівської області, один – Сумської.
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Правоохоронці мають обгрунтовані підстави вважати, що ця група осіб причетна до квартирних крадіжок, працюють слідчі.