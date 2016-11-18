На Прикарпатті затримали на хабарі двох депутатів. ФОТО

Оперативники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області та слідчі обласної прокуратури затримали двох депутатів однієї з сільрад області під час одержання неправомірної вигоди.

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Івано-Франківській області ДЗЕ Нацполіції припинили “законотворчу” діяльність двох депутатів однієї з сільрад. Вони, як члени земельної комісії, пообіцяли громадянину вирішити земельне питання. Зокрема, виділення та передача у приватну власність земельної ділянки. Вартість такої “послуги” – 2 тисячі доларів США, пише КУРС з посиланням на Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Слідчі прокуратури Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Неправомірну вигоду отримували двома частинами.

Після того, як депутати розподілили гроші між собою, їх затримали оперативники УЗЕ та слідчі прокуратури.

На цей час депутати-здирники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також: На Франківщині прокуратура розслідує факт привласнення 100 тисяч гривень бюджетних коштів.