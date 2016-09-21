На Прикарпатті затримали молодика на “BMW” з підробленими поліцейськими номерами. ВІДЕО

Кілька останніх днів соцмережі Долини “гули” – поліція пересіла зі службових “Жигулів” на “BMW”. Як з’ясувалося, іномарка з підробленими номерами належить гостю з Рівного, а поліцейські номери на ній – підроблені.

Водія “BMW” з синіми поліцейськими номерами затримали представники Долинського відділу поліції разом із представниками місцевої самооборони та “Автомайдану”, коли він припаркувався на місце для інвалідів біля одного з магазинів міста, пише Курс.

В кабінеті старшого інспектора Васютина затриманий стверджував, що він інвалід ІІІ групи, щоправда, посвідчення своє забув вдома – у Рівному. Чоловік повідомив, що він – уродженець Долини, приїхав в гості до родичів.

Що стосується фальшивих номерів, які виявилися пластиковими, то молодий чоловік їх появу на своєму авто пояснив так: “Знайшов, поставив і просто їжджу”.

“У нас в Рівному так їздять всі дорогі авто, і Кайєни…” – сказав молодик. “На поліцейських номерах?” – допитувалися самооборонівці. “Так”, – стверджував затриманий.

Оригінали підроблених номерних знаків на “BMW” зареєстровані за патрульною поліцією міста Києва, з’ясували працівники поліцейського відділку Долини.

“Я в цій ситуації неправий. Але вважаю, що немає в цьому нічого серйозного”, – наполягав затриманий.

За паркування з порушенням ПДР та за використання несправжніх номерних знаків порушника оштрафували.