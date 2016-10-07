На Прикарпатті затримали крадія, який пограбував будинок воїна АТО. ФОТО

У Богродчанському районі поліція встановила особу серійного злодія з будинків, у яких тимчасово не було господарів та з автомобілів.

Про це повідомив начальник обласної поліції Віктор Шкутов, передає “Дзеркало Коломиї“.

Працівники Богородчанського відділення поліції викрили раніше судимого парубка у вчиненні, як уже з’ясовано, шести квартирних крадіжок, у тому числі – з будинку воїна АТО.

Окрім учинених двох крадіжок 20-річним мешканцем Богородчанського району, про які повідомлялося кілька днів тому, правоохоронці з’ясували причетність хлопця до вчинення ще чотирьох.

Про них заявники повідомили у поліцію також наприкінці серпня. Зокрема, місцева жителька районного центру виявила крадіжку по приїзду з-за кордону, де з малолітньою дитиною вона гостювала в матері.

Її чоловік пішов добровольцем відстоювати територіальну цілісність України і уже два роки служить у зоні АТО. Тож на час крадіжки господарів будинку не було вдома, чим і скористався злодій.

Він відтиснув металопластикове вікно, заліз у житло й виніс побутову техніку, кілька ювелірних виробів із золота, інше майно.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події, вилучили сліди, однак розкрити злочин за «гарячими слідами» не вдалося.

Через кілька тижнів у селі Глибівці з будинку на час присутності господарів було викрадено відразу п’ять мобільних телефонів. У сім’ї потерпілих домочадці залишали на ніч свої телефони в коридорі, аби не тривожити сон малюка, який спав у кімнаті. Як з’ясувалося згодом, зловмисник зайшов у незачинений будинок, побачив на вході складені на столику телефонні пристрої, забрав їх і тишком вийшов на вулицю. Присутність злодія у хаті ніхто із жильців не замітив.

Під час проведення розшукових заходів, як за цими фактами так і попередніми, зокрема, що стосується викрадення мобільних телефонів, богородчанські оперативники знайшли ці телефони в Івано-Франківську й таким чином вийшли на слід злодія.

Злодій, на підставі представлених йому обґрунтованих доказів, зізнався не тільки в заволодінні чужими мобільними телефонами у Глибівці, а й у вчиненні ще п’яти крадіжок з приватних будинків, як в його рідному селі так і у Богородчанах.

Рік тому цього парубка поліцейські затримали з кастетом, за що притягували порушника до кримінальної відповідальності.

Про те, що серед потерпілих він обікрав сім’ю захисника Вітчизни, зловмисник не знав, але це не применшує його вину. Крім того, оперативники та слідчі здобули докази причетності цього лиходія до трьох крадіжок із автомобілів.

Як розповів начальник Богородчанського відділення поліції підполковник поліції Василь Сав’як, правоохоронці вилучили деякі з викрадених речей, інші ще шукають.

Злодій здавав їх у ломбарди, збував на ринках, а кошти, вторговані за них, витрачав на власні потреби. Вже після затримання стало відомо, що він збирався виїхати за межі України.

Тож за вказаними фактами крадіжок триває досудове розслідування.