На Прикарпатті затримали чотирьох поліцейських, які вимагали 1,5 тисячі доларів хабара. ФОТО

Слідчі прокуратури Івано-Франківської області спільно із співробітниками Управління СБУ та управління внутрішньої безпеки Національної поліції в області на одержанні неправомірної вигоди викрили чотирьох місцевих поліцейських.

За 1,5 тисячі доларів США поліцейські “вирішили питання” щодо повернення вилученого транспортного засобу та технічного паспорта. Автомобіль у порушника напередодні вилучила патрульна поліція, пише КУРС.

Передача хабара відбувалася двома траншами. Учора оперативники задокументували передачу 700 доларів США і повернення автомобіля порушнику. Сьогодні під час одержання другої частини коштів – 800 доларів США – правоохоронців було затримано.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, проводяться обшуки за місцем роботи та проживання зловмисників. Встановлюється ступінь причетності керівництва слідчих відділів міської та обласної до злочину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі здійснює слідчий відділ обласної прокуратури.