На Прикарпатті затримали чоловіка, який сокирою розбив голову знайомому

“Невідомий чоловік на вулиці Чорновола у Франківську бігає з сокирою в руках” – таке повідомлення 24 грудня прийшло на 102 й на виклик одразу виїхав екіпаж патрульної поліції.

Біля будинку патрульні побачили невідомого чоловіка, який вів себе агресивно та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він переконував, що у його квартирі є невідомі для нього п’яні люди, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Піднявшись у квартиру, поліціянти застали там двох осіб – 54-річна жінка лежала на ліжку, а поруч на кріслі сидів 45-річний чоловік без постійного місця проживання з розбитою головою.

Обидвоє стверджували, що чоловік, який привів патрульних до квартири, перед тим наніс сокирою кілька ударів по голові своєму гостю та втік надвір.

Потерпілому поліцейські викликали медиків, його шпиталізували.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка тепер з’ясовує всі обставини пригоди.

Підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень патрульні затримали та передали слідчим.