На Прикарпатті затримали чоловіка, який хотів обікрасти церкву. ФОТО

У понеділок, 10 жовтня, на спецлінію 102 зателефонували працівники однієї зі служб охорони та повідомили, що у церкві на вулиці Чорновола спрацювала сигналізація.

Патрульні оперативно приїхали на виклик і оточили територію. Поліціанти помітили, що у вхідних дверях розбите скло, тому зразу викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Патрульну поліцію Франківська.

Після приїзду слідчих патрульні, отримавши дозвіл, зайшли до церкви через інший вхід і затримали переляканого чоловіка, який був усередині. Той переконував, що він не крадій і його підставили. Тепер із затриманим працюють слідчі, які й мають встановити всі обставини справи.