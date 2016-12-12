На Прикарпатті засудили завідувачку дитсадка, через халатність якої загинув кочегар

Городенківський районний суд виніс вирок у справі завідувачки дошкільним навчальним закладом ясла-садок “Теремок” у селі Чернятин, порушення вимог законодавства про охорону праці якої призвело до смерті кочегара.

Завідувачка, будучи службовою особою, порушила вимоги ст. 13 Закону України “Про охорону праці”, не забезпечила справність системи вентиляції в приміщенні котельні і не забезпечила належного утримання виробничого обладнання і устаткування, внаслідок чого 21 лютого 2016 року у приміщенні котельні ДНЗ “Теремок” трапився нещасний випадок з оператором котельні, який, перебуваючи на зміні, загинув від отруєння чадним газом, пише КУРС.

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Комісія управління Держпраці в Івано-Франківській області встановила, що причиною нещасного випадку є неналежне виконання посадових обов’язків завідувачкою ДНЗ “Теремок”.

Обвинувачена на суді визнала свою вину. Зазначила, що ніякого умислу на те, щоб сталась така трагедія, не мала, щиро шкодує за тим, що сталось, просить суворо не карати. Родина загиблого претензій до неї теж не мала.

Суд визнав завідувачку ДНЗ винною та призначив два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на один рік. Проте на підставі ст. 75 КК України її звільнили від покарання і призначили півтора року іспитового терміну.