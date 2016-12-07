На Прикарпатті засудили депутата-лісника, через недбалість якого незаконно зрубали лісу на 760 тисяч гривень

Косівський районний суд виніс вирок у справі депутата Середньоберезівської сільської ради, майстра лісу Березівського лісництва ДП “Кутське лісове господарство”, через недбалість якого незаконно зрубали лісу на 759 555 грн.

Внаслідок невиконання лісівником службових обов’язків щодо охорони лісу від незаконних рубок на ввіреній йому території Березівського лісництва ДП “Кутське лісове господарство” у період з 20 лютого по 10 вересня 2015 року невідомі особи незаконно зрубали 185 дерев бука.

Незаконними рубками, за висновками експертів, державі завдано шкоди на 759 555 гривень, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

На суді лісівник визнав себе винним та розкаявся у скоєному.

Суд визнав чоловіка винним у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, та призначив два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи матеріально-відповідальних повноважень на строк 2 роки без сплати штрафу.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив лісівника від відбування призначеного покарання, призначивши йому іспитовий строк 3 роки.