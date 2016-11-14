На Прикарпатті застілля двох чоловіків завершилося вбивством

13 листопада до Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя, про виявлення тіла з ознаками насильницької смерті за місцем проживання його 51-річного дядька.

Потерпілий напередодні ввечері розпивав спиртні напої разом з малознайомим чоловіком у себе вдома. Пізніше між ними раптово виник конфлікт, під час якого 32-річний калушанин руками і ногами почав бити господаря помешкання, чим спричинив чоловікові тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, переломів ребер, розриву легені, внутрішнього крововиливу, закритої травми грудної клітки та її органів, від яких потерпілий помер на місці, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Підозрюваний у вчиненому злочині весною звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння грабежів та крадіжок.

Поліцейські затримали 32-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що передбачено частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного захисту у виді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років ув’язнення. Проводиться слідство.